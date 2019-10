Douane en Fiod vallen panden binnen in Dieren en Wanroij om grote actie tegen illegale sigarettenbende

updateZwaarbewapende teams van de douane en de Fiod zijn maandagmiddag panden in Dieren en Wanroij binnengevallen. De invallen zijn onderdeel van een grote internationale actie tegen illegale sigaretten. Er zijn daarbij 18 aanhoudingen verricht.

In Dieren en Wanroij werden de invallen rond 15.00 uur gedaan. In Dieren was dat bij een bedrijfspand aan de Rinaldostraat. In Wanroij gebeurde dat bij een loods aan De Hank.

De invallen waren onderdeel van een zeer grootschalige internationale actie tegen een illegale sigarettenbende. Naast de invallen in Wanroij en Dieren waren er nog zestien doorzoekingen van woningen en bedrijfspanden in Nederland. In het buitenland werden elf invallen gedaan.

Tijdens de actie werden vier hoofdverdachten aangehouden. Zij komen uit Vaals, Polen, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk. In Dieren en Wanroij zijn geen personen aangehouden.

Vermoedelijk gaat het in Dieren en Wanroij om panden waar illegaal tabakswaar werd geproduceerd. De tabak werd zeer waarschijnlijk vanuit Italië geïmporteerd en in Nederland verder bewerkt. Ook hield de bende zich bezig met de in- en verkoop van machines om tabakswaar illegaal te produceren.

Bij de actie waren 150 personen van de Fiod, 80 mensen van de Douane en meerdere speurhonden betrokken. In totaal is er maandag zo’n 45.000 kilo tabak in beslag genomen. Ook zijn er meerdere machines, 44.000 euro aan verschillende valuta, creditcards, een ongeopende kluis, een personenauto, computers, mobiele telefoons en administratie meegenomen.

De bende zou in totaal 624.500 kilo aan tabak hebben verhandeld. Daardoor is er ongeveer 67 miljoen euro aan accijns misgelopen.