Dronken man (36) probeerde zichzelf en zoontje te doden en reed tegen boom: ‘Ik niks, dan mama ook niet’

Auto komt op de kop in de berm tot stilstand na botsing in Westerbeek

WESTERBEEK - Een bestuurster is vrijdagmiddag met haar auto op de kop in de berm terechtgekomen door een aanrijding met een andere auto in Westerbeek. De vrouw botste met een auto die de Deurnseweg waarop zij reed overstak.

5 november