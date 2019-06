Drugsafval in mestkelder Stevensbeek voorlopig niet weg

De Parel van Sint Anthonis biedt in klooster logeerruim­te voor ontvangers mantelzorg

30 mei SINT ANTHONIS - De Parel van Sint Anthonis, het logeerhuis voor mensen die afhankelijk zijn van mantelzorg, in het klooster aan de Brink is weer volop in bedrijf. Kort nadat De Parel vorig jaar september opende, gingen de deuren weer tijdelijk dicht. Inmiddels is het logeerhuis na enkele aanpassingen helemaal klaar en kunnen gasten terecht.