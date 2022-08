Eén dode, drie gewonden uit Rijkevoort en Gennep bij ongeval in Ledeacker: ‘Toch geen vijfde inzittende’

update | met videoLEDEACKER - Bij een eenzijdig ongeval op de De Quayweg in Ledeacker (Land van Cuijk) is vrijdagochtend rond half zes een voertuig met vier inzittenden over kop geslagen. Het gaat om drie personen uit Rijkevoort en een uit Gennep, allen twintigers. Een van hen is overleden aan zijn verwondingen, de drie anderen zijn gewond geraakt. Een van de gewonden is er slecht aan toe.

Wat de woonplaats is van de overleden persoon is op dit moment niet duidelijk.

De brandweer heeft drie slachtoffers bevrijd uit het wrak en eerste hulp verleend totdat de ambulances arriveerden. Daarna hebben zij de slachtoffers overgedragen aan het ambulancepersoneel.

Toch vijfde slachtoffer?

In de berm werd nog een vierde slachtoffer aangetroffen dat bij kennis was en aangaf dat er vijf personen in de auto zaten. Op die aanwijzing zijn de hulpdiensten teruggekeerd naar de De Quayweg om daar mogelijk het vijfde slachtoffer te helpen.

Een zoektocht naar deze persoon, waarbij ook een helikopter is ingezet, heeft echter niets opgeleverd. De officier van dienst van de politie die ter plaatse is, heeft zojuist verklaard ,,dat er geen aanleiding is om aan te nemen dat er een vijfde persoon betrokken is bij het ongeval.”

Drie ambulances en een traumahelikopter waren ter plekke om hulp te verlenen. De trauma-arts is met een slachtoffer meegereden per ambulance naar het ziekenhuis. Over de aard van de verwondingen is niks bekend.

Psychologische bijstand

Omdat alle betrokkenen uit de regio komen, heeft het ongeval waarschijnlijk grote impact op de plaatselijke gemeenschap. De GGD kijkt daarom of sociaal psychologische hulpverlening nodig is.

De plek van het ongeval is voorlopig nog afgesloten voor verkeer. Forensische specialisten doen op dit moment onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Wel is duidelijk dat de auto kwam vanuit de richting Landhorst en op weg was richting Rijkevoort.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Politie zoekt naar vijfde slachtoffer van het ongeluk aan de De Quayweg in Ledeacker. Tevergeefs. © SK-Media