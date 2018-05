Extrema Outdoor trekt stekker uit festival op De Bergen Wanroij

WANROIJ/ EINDHOVEN - Het tweedaagse festival Extrema Outdoor op camping De Bergen in Wanroij gaat niet door. Organisator Extrema Network zegt dat ze het dancefestival niet langer kan organiseren, nu de gemeente Sint Anthonis eist dat de muziek al om 23.00 uur, vanwege klachten over geluidsoverlast, uit moet.

Oprichter Marcel Mingers zegt in een persbericht dat: ,,Het is tijd voor een nieuwe generatie festivals.”

Extrema Outdoor Nederland (XONL) zou dit jaar plaatsvinden op 6 en 7 juli. Met een eerste editie in 1996, was het festival een van de eerste buitenfestivals in Nederland op het gebied van elektronische muziek.

Moeizaam

In 2017 verkaste het festival van Best naar Wanroij. Daar mocht het maximaal 15.000 kaarten verkopen. Daarvoor trok het in Best 25.000 bezoekers.

Extrema Outdoor kende diverse succesvolle edities. In de laatste jaren ging het steeds moeizamer, stelt Extrema. Ook in Wanroij verloopt het moeizaam. Mingers laat weten: 'We merken dat het in deze regio moeilijk is om een festival zoals Extrema Outdoor neer te zetten.

We moeten ons van de regionale beleidsbepalers en voor de omgeving aan bepaalde regels houden, waardoor we het festival niet kunnen neerzetten zoals we willen. Dus de stekker gaat eruit. En dat doet pijn. We hebben plaatsgemaakt voor een nieuwe generatie festivals. Daarnaast hebben we met moederorganisatie Extrema Network nog andere festivals waar we trots op zijn en waar we mee door kunnen.''

Geld retour