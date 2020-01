Farmers Defence Force blaast protesten 5 februari af en gaat ook niet met ‘Den Haag’ om tafel

Geen gevaarlij­ke stoffen vrijgeko­men bij grote brand recycling­be­drijf in Venray

28 januari Bij een recyclingbedrijf in Venray is dinsdagmiddag een grote brand uitgebroken. De brand is ontstaan in een persmachine. De brandweer adviseert bewoners ten noordoosten van de brand ramen en deuren gesloten te houden, als ze last hebben van de rook. Na metingen is gebleken dat er geen verhoogde concentraties schadelijke stoffen zijn vrijgekomen.