Fietser overleden na aanrijding met een tractor in Sint Anthonis

Gezocht: nog 100 ambtenaren voor Land van Cuijk

1 oktober CUIJK - Over precies drie maanden moet de nieuwe gemeente Land van Cuijk van start gaan. Maar er is nog veel werk aan de winkel. Er zijn nog zo’n honderd vacatures te vervullen. ,,Maar dat gaat lukken”, belooft Johan Postma, kwartiermaker en toekomstig gemeentesecretaris in Land van Cuijk.