Fietsster raakt ernstig gewond door aanrijding met vrachtwagen in Sint Anthonis

Een echtpaar was aan het fietsen op de Korte Striep, toen het op de kruising met het Rondveld mis ging.



Vermoedelijk werden zij door een vrachtwagenchauffeur over het hoofd gezien, waardoor de vrouw in aanraking kwam met de vrachtwagen en ten val kwam. Een trauma-arts werd ingevlogen met een traumahelikopter en is met de vrouw in de ambulance meegegaan naar een ziekenhuis in Nijmegen.



De vrouw komt naar verluidt uit Oploo.