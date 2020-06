Gewapende overval op Jan Linders in Sint Anthonis

Een laatste knuffel voor oma Riek: ‘We hadden het ons mam zo graag anders gegund’

13 juni Of je overlijdt aan corona of aan iets anders, afscheid nemen van je geliefde is in deze historische tijden een afscheid met beperkingen. Ook voor de familie Baltussen uit Sint Anthonis en Ledeacker. Een eerbetoon aan (o)ma Riek.