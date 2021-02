Gewonde bij steekpartij Wanroij

Bestelbus belandt op zijn kant via vangrail in Oploo: chauffeur komt met schrik vrij

2 december OPLOO - Een bestelbus is woensdagmiddag via een vangrail op zijn kant beland aan de Gemertseweg (N272) in Oploo. De bestuurder kon uit de bus komen. Hij is door ambulancepersoneel gecontroleerd op verwondingen, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.