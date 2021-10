Grote onvrede om wéér hogere kosten en vertraging voor dorpenroute N602: ‘Onderste steen moet boven’

Eindelijk weer aan de gang en ook nog met 7-0 winnen: ‘Maar plezier haal ik hier niet uit’

5 september OPLOO - ,,Het is leuk dat we met z’n allen aan de gang zijn, maar het is niet dat ik uit zulke wedstrijden veel plezier haal.” Teun Verberk kon er zelf om lachen. Eindelijk speelde de Oploonaar weer. En hoe: met Excellent won hij van buurclub SVS met 7-0 in de districtsbeker.