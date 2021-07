Hond in beslaggenomen na doodbijten andere hond

Bovenbuur­vrouw Jan Linders is overlast beu: ‘Het komt allemaal mijn huiskamer binnen’

26 mei DEN BOSCH/ SINT ANTHONIS - ,,Ik zit door al die herrie al twee jaar niet meer op mijn balkon. Het is gewoon niet meer gezellig.” De Jan Linders aan De Merret in Sint Anthonis plaatste in 2019 de ingang van een nieuw, tijdelijk magazijn pal onder de woning van de bovenbuurvrouw. Zij kwam in het geweer tegen de extra geluidsoverlast en stapte naar de bestuursrechtbank in Den Bosch.