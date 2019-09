Hulpdiensten zoeken naar mogelijke drenkeling bij gezonken bootje op de Maas bij Well

‘Even Monique bellen!’ viert een feestje

14 september BOXMEER - Vijf jaar geleden was Monique Graat (51) uit Boxmeer de eerste professionele mantelzorger in de regio, die van haar passie haar werk maakte. Van de week vierde ze haar eerste lustrum. ,,Voor leuke dingen en uitstapjes was geen tijd meer in verzorgingscentra, dat vond ik zo erg.”