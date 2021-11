In het kleine Westerbeek is het wennen aan de grootste gemeente van Brabant: ‘Cuijk of Grave is vanuit hier heel ver weg’

Het is hier, in tegenstelling tot de rest van Nederland, nu al verkiezingstijd. Maar voor de inwoners van het dorp is het eigenlijk amper onderwerp van gesprek. ,,Hier aan de bar gaat het alleen maar over corona en over formule 1’’, zegt Marie-José Krebbers van Café Dinges. ,,Dat we straks gemeente Land van Cuijk zijn houdt weinig mensen bezig. Zelfs een week voor de verkiezingen.”