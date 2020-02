In Landhorst ging het dak eraf: ‘Het was een windhoos’

Maandagochtend was de ravage pas goed te zien. Een deel van het dak van het pand aan een doodlopend stuk van de Boekelsebaan in Landhorst is verdwenen. Dakpannen en stukken daarvan liggen in de wijde omtrek in de weilanden. Tot in het bos. Zelfs een deel van de huisraad is tot ver van de woning weggeblazen.