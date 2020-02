Internaat-meisje Els Dijks: ‘Ik wilde betaald worden voor drie jaar kinderarbeid: dat is nu gebeurd’

Update Bestuurder met de schrik vrij bij eenzijdig ongeluk in Sint Anthonis

17 februari SINT ANTHONIS - Op de Peelkant in Sint Anthonis is zondagavond een auto van de weg geraakt. De bestuurder verloor de macht over het stuur, reed een bord uit de grond en belandde in de berm. De oudere man kwam met de schrik vrij.