Inzittende uit autowrak bevrijd na aanrijding in Sint Anthonis

Ook hier groeit de rij voor een huurhuis: moeten we nu gezinswo­nin­gen splitsen?

11:52 LAND VAN CUIJK / GENNEP - Gezinswoningen moeten makkelijker gesplitst kunnen worden, zodat meer alleenstaanden een woning kunnen vinden. Daarover is woningcorporatie Destion in overleg met de gemeenten Gennep, Mook en Middelaar en Bergen. Dat zegt Destion-directeur Wilbert Pothoff, naar aanleiding van de toenemende vraag naar een- of tweepersoonswoningen.