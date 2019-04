Jan Linders Sint Anthonis krijgt vergunning: verbouwde supermarkt dinsdag weer open

Duizend ongelukken met wild per jaar, daarom begint Brabant nu een campagne

10 april SINT ANTHONIS - De provincie Brabant is een voorlichtingscampagne gestart om weggebruikers te wijzen op de risico’s van overstekend wild. Elk jaar zijn er bijna 8000 ongelukken met wild in Nederland, waarvan 1000 in Brabant. Het gaat dan meestal om reeën en zwijnen. De meeste aanrijdingen met reeën zijn in deze tijd van het jaar.