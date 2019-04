Jan Linders trakteert heel Sint Anthonis op broodjes om winkelvergunning te vieren

Jan Linders Sint Anthonis krijgt vergunning: verbouwde supermarkt dinsdag weer open

12 april SINT ANTHONIS - Supermarkt Jan Linders in Sint Anthonis opent aanstaande dinsdag de deuren. Burgemeester Marleen Sijbers van Sint Anthonis laat in een officiële verklaring weten dat de vergunningverlening rond is. De winkel zou op 27 maart worden geopend. Die opening ging niet door omdat de brandveiligheid van het pand niet gegarandeerd was. Dat is volgens Sijbers nu wel het geval.