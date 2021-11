Jeffrey alsnog in het zonnetje met erepenning, bloemen en koffie op gemeentehuis in Sint Anthonis

interview Oudste raadslid van Brabant (84) stopt vanwege fusie: ‘Ik ga niet helemaal naar Boxmeer’

Mia van der Zanden (84) is het oudste raadslid van Brabant. Ze stopt, nu haar geboortedorp Sint Anthonis per 1 januari opgaat in wat in oppervlak de grootste gemeente wordt van Brabant, Land van Cuijk. ,,Ik ga niet helemaal naar Boxmeer voor de raadsvergadering. Dat vind ik te ver.”

