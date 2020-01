Johan Vlemmix koopt de kerk van Landhorst en maakt er een studio van: ‘Alles is geweldig’

Jubilerend Re­gio-or­kest Oost-Bra­bant (ROB) viert feest in de regio

18:24 WANROIJ / MILL / GENNEP - Het Regio-orkest Oost-Brabant (ROB) viert zijn 12,5 jarig bestaan met drie concerten in de regio. Zaterdagavond is het project-harmonieorkest het feestvarken in ’t Wapen van Wanroij in Wanroij. Op 18 januari spant het ROB samen met muziekvereniging St. Jan in Myllesweerd in Mill en een dag later is er een samenwerkingsverband met harmonie Unitas et Fidelitas in Pica Mare in Gennep.