Klanten van gesloten Jan Linders Sint Anthonis kunnen met pendelbus naar Boxmeer

Deuren alsnog zo snel mogelijk open

Volgens een woordvoerster van Jan Linders doet het bedrijf er alles aan om de deuren van de winkel die eigenlijk op 27 maart had moeten openen, alsnog wagenwijd open te zetten.



,,Daar is nu alles op gericht. Alles wat in onze macht is doen we eraan om dat voor elkaar te krijgen’’, laat de woordvoerster weten. Hoe lang de winkel in Sint Anthonis nog dicht moet blijven, durft de woordvoerster niet te zeggen. Volgens Jan Linders is de winkel helemaal klaar en wordt er niet meer ge- of verbouwd. ,,We waren op 27 maar helemaal klaar.’’