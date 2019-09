Krimp van de regionale veestapel is al lang begonnen

Dion van Lierop blijft knokken voor De Breyenburg

7 september LEDEACKER - Camping De Breyenburg in Ledeacker krabbelt langzaam maar zeker op, ondanks tegenslagen. Campingbeheerder Dion van Lierop (22) houdt de moed erin. ,,We doen echt ons best om te vechten tegen het imago dat we kennelijk hebben.”