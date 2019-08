Landhorst: acht dagen, drie ongelukken. Hoe kan dat?

Normaal gesproken is de De Quayweg in Landhorst een weg zoals zoveel wegen. Kleine 10 kilometer rechtdoor, tunnel van bladerdek. Geregeld gebeurt er een ongeluk en vaak wordt daar dan een boom bij geraakt, maar voor zover bekend gebeurt dat niet opvallend vaker dan op andere wegen.



Normaal gesproken.



Afgelopen week ging het in acht dagen drie keer mis. Volgens een getuige die anoniem wil blijven zelfs vier keer: vrijdag belandde er nog een auto in de sloot. Zonder al te grote gevolgen, dus nergens geregistreerd. ,,Dit is wel typisch, drie keer in zo’n korte tijd’’, zegt een politiewoordvoerder. Maar hoe het kan? ,,Het onderzoek van onze verkeersspecialisten loopt nog.’’



Toch is er al een mogelijke verklaring.