Man (26) uit Sint Anthonis is agressief tegen politie op straat en blijkt wapenarsenaal en drugs in huis te hebben

Sproeien van grasland tijdens droogte mag - hoe zit dat?

6 april LAND VAN CUIJK - De Brabantse waterschappen namen vorige week een besluit: grasland mag in het voorjaar gewoon beregend worden. Op peildatum 1 april stond het grondwater in het merendeel van Brabant namelijk op een acceptabel niveau. Toch wordt Nederland droger en zijn maatregelen nodig om geen waterschaarste te krijgen. Vijf vragen over het grondwaterpeil.