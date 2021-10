Man die overleed na aanrijding met tractor is Eritreeër van 31 die onderweg was naar familie

Tegenstan­ders opgelet: DWSH speelt op twee sportpar­ken thuis, om en om

17 september SINT HUBERT/WILDERTOORD - De tegenstanders van DWSH’18 in de competitie moeten goed opletten. De voetbalclub speelt dit seizoen zijn thuiswedstrijden in de vijfde klasse de ene keer in Sint Hubert en de andere keer in Wilbertoord.