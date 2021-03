Meisje op weg naar school aangereden door tractor in Sint Anthonis

Kan er in Stevens­beek worden geschaatst? En wanneer dan?

9 februari STEVENSBEEK - Er is nog wat geduld nodig, maar de schaatsbaan in Stevensbeek gaat deze week zeker open. Ondanks de sneeuw. Maar het aantal bezoekers dat de baan op mag is beperkt, en de kantine en kleedkamers zijn niet open. Of er eten en drinken te koop is nog onderwerp van gesprek.