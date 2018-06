Meisjesinternaat Stevensbeek 'was een hel': 'Ze hebben me daar kapot gemaakt'

Mooie dingen doen met geld van Sint Anthonis en inzet van het dorp

21 juni SINT ANTHONIS - Een boerderij steen voor steen afbreken in Wanroij en herbouwen in de Graancirkel in Oploo om er een ontmoetingscentrum in te richten. Een topidee dat ondersteuning verdient met geld van de gemeente Sint Anthonis. Zeker als duidelijk is dat het initiatief in Oploo door vele handen gedragen wordt. En ook kan rekenen op veel vrijwillige hulp. Inmiddels is de boerderij al afgebroken en is dus al een deel van het werk gedaan.