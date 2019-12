Melkveehouder Jos uit Westerbeek: ‘We hebben dit met zijn allen in de hand gewerkt’

Burgemees­ter Sint Anthonis onderzocht ook wethouder Aben: ‘Verhaal was onzin’

28 december SINT ANTHONIS - Ook Roos Aben was onderwerp van een integriteitsonderzoek in haar tijd als wethouder in Sint Anthonis. Dat bevestigt Aben nadat ook ex-burgemeester Marleen Sijbers daar uitspraken over deed in De Gelderlander. Het is het tweede geval van een onderzoek naar een wethouder door Sijbers dat bekend wordt. Recent liet zij onderzoek verrichten naar wethouder Bollen.