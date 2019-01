Met een barrel op reis door ijskoud Scandinavië: ‘Het gaat een feestje worden’

Bermen langs 1e en 2e Stichting mogelijk beter met betonsloof

18 januari OPLOO - De kans bestaat dat langs de Eerste en de Tweede Stichting in het buitengebied van Oploo de berm wordt versterkt met een betonsloof. Dat is een parallelle rand langs de rijbaan van gewapend beton. De gemeente Sint Anthonis overweegt deze oplossing te kiezen voor de bermversteviging als goedkopere variant. In heel de gemeente worden gevaarlijke bermen met gasbetonstenen verbeterd. Daarvoor is één miljoen euro gereserveerd. Inmiddels is van dat bedrag 665.000 euro verspijkerd.