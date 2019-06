Motorrijder gewond bij ongeval Wanroij

Sint Anthonis overweegt claim om extra kosten aan renovatie N602 bij Copier

23 juni SINT ANTHONIS - Bij de aanpak van de voormalige provinciale weg N602 in de gemeente Sint Anthonis is nogal wat mis gegaan. Door fouten en tegenvallers in de uitvoering lopen de kosten fors op. Sint Anthonis onderzoekt of een claim mogelijk is aan adviesbureau Copier. Dat bedrijf heeft het grootschalige project voor de gemeente in de steigers gezet en begeleid.