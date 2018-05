Na 45 jaar is het volbracht: Natasja woont elders

OPLOO - Trots is Ad van de Berg (72) uit Oploo op zijn vrouw Annie (70). Héél erg trots. En dankbaar. 45 jaar lang nam zijn vrouw de pittige, maar liefdevolle taak op zich om te zorgen voor hun ernstig gehandicapte dochter Natasja. Sinds kort woont ze in zorgcentrum Madeleine.

Al van kleins af aan lijdt zij aan het zeldzame angelmansyndroom, een ernstige verstandelijke en lichamelijke beperking. Ad: ,,Het betekent onder meer dat ze niet kan praten, slecht kan lopen en epileptische aanvallen heeft. Ze heeft ook moeite met slapen en is niet zindelijk. Heel heftig. Van kleins af aan heeft ze thuis gewoond in plaats van in een speciale opvang. Terwijl ik overdag werkte als timmerman, was m'n vrouw er voor de volle honderd procent voor Natasja. Met ongelooflijk veel liefde heeft ze haar altijd verzorgd.’’

Pittig

Met alles hielp Annie haar dochter. Ze legde Natasja op bed, haalde haar eruit, kleedde haar aan, douchte haar en sneed haar eten. Een paar uur per dag ging Natasja naar de dagbesteding. Met uitstapjes naar Ponypark Slagharen zagen haar ouders Natasja opbloeien. Natuurlijk was de opvoeding pittig, zegt Annie. ,,Het is zeker niet niks. Je moet er altijd zijn. De laatste jaren lag ze 's nachts vaak wakker en wilde ze eruit. Vaak al om 02.00 of 03.00 uur. Ook moest ze veel verschoond worden. Ik had één geluk; dat ik geen dag ziek ben geweest.''

Liefde

Ze zou het achteraf 'niet anders hebben gedaan'. ,,De liefde die ik voor haar voel, is niet te beschrijven. Zoiets doe je automatisch voor je dochter. Prachtig was het om haar blij en vrolijk te zien. Ik voelde altijd heel veel dankbaarheid.''