Nertsenfokkers verder in een hoek gedreven: ‘Mensen die ons uitmaken voor dierenbeulen hebben het IQ van een konijn’

Het begon allemaal met Greenpeace. Die organisatie filmde pelsjagers in Alaska die zeehondjes doodknuppelden. De televisiebeelden gingen de wereld over in 1976 en Greenpeace ramde zo nieuwe piketpalen in het collectieve geweten: bont is fout. Er kwam een antibontcomité en Kinderen voor Kinderen zong over de tweedehands jas en liet dat rijmen op: ‘Die eerst van een zeehondje was’.



Later bleek weliswaar dat Greenpeace de beelden in Alaska geënsceneerd had door de pelsjagers hardere knuppels te geven voor een bloederiger effect, maar dat kon toen niemand meer iets schelen. De toon was gezet.



De Nederlandse pelsdierenindustrie kon er niet echt wakker van liggen. Het bont voor jassen, mutsen en andere modeaccessoires was toch vooral bedoeld voor de export en de inkomsten bleven goed. Nederland ontwikkelde zich na China en Denemarken tot de derde bontproducent van de wereld.