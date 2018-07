Niet zomaar een vwo-diploma voor Hugo: 'Ik ben gewoon blij dat ik leef'

Motocross der Azen mikt op MXGP op De Bergen in Wanroij in 2020

2 juli SINT ANTHONIS - Een Grand Prix voor crossmotoren op evenemententerrein De Bergen in Wanroij zal op zijn vroegst in september 2020 kunnen plaatsvinden. Organisator Marcel Hermans: ,,Beter iets later en dan ook helemaal goed.’’