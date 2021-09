Noodkreet voormalige nertsenfokker: ‘We kunnen niets meer’

Roken is voortaan taboe bij voetbal­club DSV: ook buiten de kantine gaat de peuk in de ban

27 juli SINT ANTHONIS - Voetbalclub DSV in Sint Anthonis is vanaf komend voetbalseizoen volledig rookvrij. Het is de eerste vereniging in de gemeente waar roken niet alleen in de sportkantine, maar ook daarbuiten volledig in de ban gaat.