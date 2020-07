Nu ook corona bij nertsenbedrijf in Westerbeek

In Mill staat je auto het veiligst, in Cuijk de meeste diefstal­len van voertuigen

9:28 MILL - Er zijn in de eerste zes maanden van dit jaar beduidend minder auto's gestolen dan in de dezelfde periode van 2019. Dat blijkt uit politiecijfers van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV). Het veiligst staat je auto in Mill. Daar zijn in zes maanden tijd helemaal geen voertuigen gestolen.