Ondernemingskamer: Geen zorggeld weggesluisd bij zorginstelling DeSeizoenen

DeSeizoenen, met hoofdkantoor in Oploo, heeft zes vestigingen in Oost- en Zuid-Nederland waar mensen met een verstandelijke beperking of handicap kunnen wonen en werken. In 2012, toen de instelling een doorstart maakte, werd het vastgoed opgekocht door aandeelhouders die het ook voor het zeggen hebben bij DeSeizoenen zelf. Sterker, drie van de vier aandeelhouders zijn directeuren bij deze bedrijven. De huur die DeSeizoenen betaalt voor haar panden, vloeit dus naar de directeuren die ook eigenaar zijn van het vastgoed.

Volstrekt ongepast, stelde de centrale cliëntenraad eerder dit jaar. DeSeizoenen zou het winstverbod in de zorg omzeilen, en jaarlijks voor 1,5 miljoen euro worden benadeeld door de eigen aandeelhouders en directie. De raad stapte in april naar de Ondernemingskamer van het gerechtshof van Amsterdam, die opdracht gaf tot een extern onderzoek naar de vastgoedconstructie. De onderzoeker concludeert nu dat de aandeelhouders niets verkeerd gedaan hebben, en dat de huurprijs marktconform is.

Schijn van belangenverstrengeling

Wel hadden zaken zorgvuldiger gemoeten, oordeelt de Ondernemingskamer. Zo was bij de aankoop van het vastgoed sprake van belangenverstrengeling van de bestuurders, of had het daar in ieder geval de schijn van. Maar die fouten zijn niet ernstig genoeg om van wanbeleid te spreken. ,,We willen dit nu achter ons laten”, zegt DeSeizoenen-directeur Merlijn Trouw. ,,We hopen onze aandacht nu weer volledig te richten op het borgen en ontwikkelen van de antroposofische zorg voor cliënten.”