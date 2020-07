Onderzoek corona en luchtkwaliteit: ‘Als het straks subtieler ligt, is de toon al gezet’

Wanroijse Vivian gaat in Cuijk voor het vakantiege­voel zorgen: ‘Ik was direct dolver­liefd op deze plek’

29 juli CUIJK - Maar goed dat haar vader Jan begin dit jaar in Cuijk zoekende was naar geschikte kantoorruimte voor zijn eigen bedrijf. En op internet 'toevallig’ zag dat de gemeente Cuijk nog een mooie kavel te koop en te huur had liggen, pal naast het populaire opgespoten zandstrandje aan de Heeswijkse Plas bij Katwijk.