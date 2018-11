Onderzoek naar wegsluizen geld door zorginstelling DeSeizoenen in Oploo

Werk aan N602 Sint Anthonis duurt jaar langer dan gepland

6:30 SINT ANTHONIS - De reconstructie van de voormalige provinciale weg N602 tussen de turborotonde in Sint Anthonis en de rotonde bij restaurant Erica in Mill gaat veel langer duren dan voorzien. Was oorspronkelijk voorzien dat de klus oktober 2018 gereed zou zijn, is nu de verwachting dat uiterlijk november 2019 alles klaar is.