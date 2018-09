Oploo is trots op zijn kampioen motorcross Jeffrey Herlings

VIDEOOPLOO - Natuurlijk hebben ze hem gevolgd in het dorp Oploo. Niet alleen omdat de motorcross-wereldkampioen Jeffrey Herlings een dorpsgenoot is. Ook omdat het dorp net als heel de gemeente Sint Anthonis van motorcross houdt. Punt.

Jeffrey Herlings woont een eindje buiten de kern van Oploo aan de weg naar De Rips. ,,Dat huis weet elke inwoner van Oploo te staan’’, zegt een van de mannen die bij kozijnenbedrijf Gebr. Janssen aan de Spekklef van de zon genieten. ,,Iedereen is trots dat hij het gehaald heeft. Wereldkampioen. Jeffrey Herlings woont bij ons in het dorp, maar hij is er niet vaak. En hij komt natuurlijk eigenlijk van Elsendorp verderop. Daarom wordt de huldiging ook in Gemert gedaan en niet bij ons in Sint Anthonis’’, zegt een van de mannen.

Volledig scherm De versierde poort bij het huis van Jeffrey Herlings in Oploo. © DG

Maar ze volgen de verrichtingen van Herlings op de voet. Ook al omdat ze zelf vroeger ook op de crossmotor hebben gezeten. En weten wat het voor gevoel is om hard te gaan en te winnen.

Verdiend

Bij de woning van Jeffrey Herlings aan de Deurneseweg heeft het dorp Oploo voor een groot spandoek gezorgd. Daarop feliciteert het dorp zijn kampioen. En de poort is oranje versierd. Op de oprit staat een stoere Amerikaanse wagen. Maar zelf is hij niet thuis.

Op het fietspad staan drie mensen te praten. Harrie en Riek Nellissen zijn tijdens hun fietstocht even gestopt bij het versierde huis. ,,Ik vind het prachtig dat we in Oploo nog een echte kampioen erbij hebben. Prachtig. Hij heeft hier een groot, mooi huis. Hier kan hij wel vooruit. En hij heeft waarschijnlijk ook nog wel wat verdiend.’’

Volledig scherm De woning met het spandoek dat het dorp Oploo op de heg maakte om zijn held te eren. © DG

Piet Nielen werd geboren in de woning naast die van Herlings: ,,Ik heb het motorcrossen altijd goed gevolgd. Mijn zoon is ook een beetje aan het crossen geweest. Hij is een uitzonderlijk talent. Hij wint gewoon onder alle omstandigheden.''

Langs de hele route naar het huis van Herlings hangen op diverse plaatsen de roodwitblauwe vlaggen uit. Mensen die de woning passeren in de auto toeteren als om de wereldkampioen te eren.

Eigenaar Jos Jaegers van de plaatselijke Spar in Oploo is de hele dag al druk met het wereldkampioenschap terwijl hij Jeffrey Herlings persoonlijk niet kent. ,,Het is het gesprek van de dag en we hebben zelfs de nationale televisie hier in de winkel gehad. Iedereen wil iets over hem weten'', zegt Jaegers. Hij verwacht geen toeloop van fans van Herlings naar het dorp. ,,Veel mensen hebben geen idee dat hij hier woont. Dus dat zal nog wel meevallen.''