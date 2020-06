Opnieuw besmetting met corona bij nertsen in Landhorst: vijfde geval, dieren vandaag geruimd

Overzicht krijgen over de precieze aantallen nertsenbedrijven in de regio, is niet eenvoudig. Sommige bedrijven hebben meerdere locaties. Bovendien zijn veel nertsenhouders de afgelopen jaren gestopt, omdat het fokken van nertsen voor bont vanaf 2024 verboden is.



Volgens het CBS was de gemeente Sint Anthonis vorig jaar met dertien bedrijven ‘nertsenhoofdstad’ van Nederland. Mogelijk is dat in werkelijkheid Gemert-Bakel, een gemeente waar minder bedrijven zijn, maar meer dieren gehouden worden.



Binnen de gemeente Sint Anthonis was Landhorst het dorp met de meeste nertsenbedrijven. Na de ruiming van vandaag is er mogelijk nog maar één bedrijf over met nog levende nertsen.