Politie op de been in de buurt van nertsenfokkerij Landhorst voor ‘demonstratie’

Ruimingen met corona besmette nertsenbe­drij­ven uitgesteld door rechtszaak

18:07 SINT ANTHONIS - Er wordt vrijdag nog niet gestart met het ruimen van de besmette nertsenbedrijven in Brabant, zoals eerder was bepaald. Er is een bezwaar ingediend tegen het besluit door Animal Rights en Bont voor Dieren en er wordt gewacht tot de rechter uitspraak heeft gedaan.