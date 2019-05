Politie vindt honderden hennepplanten en duizenden stekjes in woning Wanroij

Geeft Sint Anthonis wel genoeg geld uit om voor 2022 beloofde 25 miljoen te hebben geïnves­teerd?

19 mei SINT ANTHONIS - Zorgen over geld gaan in gemeenten meestal over tekorten. Waar halen we het geld vandaan om onze wensen in vervulling te laten gaan, is vaak de vraag. Sint Anthonis heeft andere zorgen. De gemeente heeft bedongen dat zij tot de gemeentelijke herindeling 25 miljoen euro eigen geld mag investeren in de kernen. De vraag is of de tijd tot 2022 niet te krap is om dat voor elkaar te krijgen. Burgemeester en wethouders stellen dat er geen reden is tot zorg.