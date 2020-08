Preventief ruimen nertsenfarms lijkt inmiddels enige optie

Onderzoek corona en luchtkwali­teit: ‘Als het straks subtieler ligt, is de toon al gezet’

30 juli SINT-ANTHONIS - Epidemioloog Lidwien Smit staat kritisch tegenover recente studies die forse verbanden suggereren tussen de hevigheid van de corona-uitbraak in Brabant en de relatief grote hoeveelheid fijnstof in de lucht. Zij doet al tien jaar onderzoek op dit gebied. Onder meer in Sint Anthonis.