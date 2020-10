Regels rond Q-koorts tientallen keren geschonden: ‘Onvoorstelbaar’

Dertig boeren in anderhalf jaar tijd zijn er mee gestopt in Sint Anthonis, ‘kunnen er inmiddels alweer meer zijn’

11 september SINT ANTHONIS - Ruim dertig boeren in Sint Anthonis zijn de afgelopen anderhalf jaar gestopt. Dat is zo’n tien procent van het totale aantal veehouders in de gemeente. Die is daarmee hard op weg naar een grote verandering in het buitengebied.