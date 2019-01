Rook trekt over A73 door flinke boerderijbrand in Horst

VIDEO Oelbroeck wil verbou­wings­plan uitleggen: ‘Dit is het moment’

28 januari SINT ANTHONIS - Eindelijk is het plan voor de verbouwing, vernieuwing en verzelfstandiging van multifunctionele accommodatie Oelbroeck in Sint Anthonis klaar. Vier jaar lang hebben vrijwillige professionals gewerkt aan het ontwerp. Hun eindproduct is een stevig en doortimmerd plan.