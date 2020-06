Ruimen nertsen Sint Anthonis in volle gang: ‘Het is een drama meneer. Een drama’

Het erf van de boerderij in het buitengebied van Landhorst is afgesloten met rood-witte linten. Iedereen die niet op het terrein moet zijn wordt direct weer weggestuurd. Achter de linten staan een vrachtwagen, een dixie en een generator. Mannen in blauwe overalls en mondkapjes op lopen heen en weer.

‘Geen normale situatie’

,,Voor deze boerderij hebben we denk ik twee dagen nodig’’, zegt Roel Paauwe van de NVWA, de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, verantwoordelijk voor de ruimingen. Om hoeveel dieren het precies gaat wil Paauwe niet zeggen. Dat is bedrijfsinformatie.



In de stallen worden de dieren vergast. Dat gebeurt met de installatie waar de nertsen ook normaal mee worden gedood. De boer helpt zelf mee, vertelt Paauwe. ,,Vanochtend schoot hij even vol maar daarna heeft hij zijn verstand op 0 gezet en is hij aan het werk gegaan. Het is geen normale situatie natuurlijk.’’