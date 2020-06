Ruimingen met corona besmette nertsenbedrijven uitgesteld door rechtszaak

Nertsenhou­ders: wat moet je daar nu mee?

7:00 SINT ANTHONIS / LANDHORST - In Sint Anthonis worstelen ze met de vraag wat er met de nertsenhouders moet gebeuren, nu twee bedrijven in de gemeente geruimd worden. Moet er versneld een einde komen aan deze bedrijfstak omdat het coronavirus is aangetroffen? De meningen zijn verdeeld.