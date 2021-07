Sanne vertaalde een hit van Suzan en Freek en scoort nu zelf op de radio: ‘Emotioneel moment op de radio’

Oploose wereldtop­per Jeffrey Herlings is terug van lang weggeweest: ‘Ik snak naar de adrenaline’

13 juni OPLOO - Motorcrosser Jeffrey Herlings staat zondag bij de MXGP in Rusland voor het eerst sinds lange tijd aan de start van een Grand Prix. De Oploose wereldtopper kwam in september zwaar ten val. Zit hij nu angstiger op de motor? Nee. Geen seconde. ,,Vallen is part of the job.”