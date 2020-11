Scheldende dronkenlap bespuugt agent in Wanroij omdat hij ‘fiets niet op slot mocht zetten’

300 kilo grondstof synthe­tisch drugs gevonden: schuur Ledeacker 6 maanden dicht

10 november LEDEACKER / SINT ANTHONIS - In een schuur bij een woning in Ledeacker heeft de politie 300 kilo grondstof voor het maken van synthetische drugs gevonden. Burgemeester Fränzel van de gemeente Sint Anthonis heeft besloten op basis van de Opiumwet tot sluiting van het gebouw voor de duur van zes maanden over te gaan.